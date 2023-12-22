نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السلطات اللبنانية تضبط نحو 9 ملايين حبة كبتاغون معدة للتهريب إلى دولة إفريقية كوجهة أولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن السلطات ضبطت نحو 9 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت، كانت معدة للتهريب إلى دولة إفريقية كوجهة أولى.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب بسام مولوي: "عملية جديدة لشعبة مكافحة المخدرات في الجمارك ضبطت خلالها نحو 9 ملايين حبة كبتاغون معدة للتهريب داخل شحنة أكياس من الحبوب من مرفأ بيروت إلى كينيا كوجهة أولى".

وأشار مولوي إلى أن "التحقيقات مستمرة لتوقيف الفاعلين"، مرفقا تدوينته بهاشتاغ: "تجار المخدرات..نحن لكم بالمرصاد".