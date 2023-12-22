نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|حماس تعلق على قرار مجلس الأمن بشأن مساعدات قطاع غزة "غير كافية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، أعربت الجمعة عن استيائها إزاء قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معتبرة أن هذه الخطوة "ليست كافية".

في بيان لها أكدت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع "ليس كافيًا"، وأنه لا يفي بالاحتياجات الطارئة التي نجمت عن الهجمات الإسرائيلية في المنطقة.

كما أشارت حركة حماس من خلال البيان الصادر اليوم، السيطرة على قطاع غزة إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن حول زيادة المساعدات الإنسانية للقطاع لا يلبي متطلبات الحالة الكارثية التي تسببت فيها الهجمات العسكرية الإسرائيلية.

وأكدت أن الإدارة الأمريكية عملت على تفريغ جوهر القرار خلال الأيام الخمسة الماضية، متحدين بذلك إرادة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة في وقف العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة.

مبادرة زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مبادرة مخففة يوم الجمعة لزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، كما دعا المجلس إلى اتخاذ خطوات عاجلة لـ "تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".

قامت الموافقة على المبادرة الخاصة بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أسبوع من تأجيل التصويت، حيث شهدت مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق وتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

امنتاع البعض عن المشاركة للتصويت

أعضاء المجلس صوتوا بالأغلبية لصالح القرار، باستثناء الولايات المتحدة وروسيا، اللذين امتنعا عن المشاركة في التصويت.

رفضت الولايات المتحدة محاولة روسية لإضافة فقرة تدعو إلى "وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية" في مسودة قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الأحداث في غزة، وذلك من خلال استخدامها حق النقض (الفيتو).