نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة الحصيلة الجديدة لقتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر وخلال توغله البري في غزة.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 472 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.

وجاء ذلك عقب أن أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة أن الرقيب عميت هود زيف، 19 عامًا، من روش هعين وجندي في الكتيبة 71، سقط قتيلا في شمال إسرائيل نتيجة إطلاق حزب الله صواريخ من لبنان باتجاه منطقة شتولا.

كما أصيب جندي إسرائيلي آخر بنيران صواريخ "حزب الله" يوم الجمعة.

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف تجمعات لضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي وثكنة عسكرية إسرائيلية بحذاء الجنوب اللبناني مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وها هي قد دخلت الحرب على غزة يومها الـ77 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، رغم انسحاب أهم لواء إسرائيلي "بشكل مؤقت".