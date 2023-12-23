نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الاحتلال تزيل علم فلسطين في مخيم عايدة شمال بيت لحم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مخيم عايدة شمال بيت لحم، وأزالت علم فلسطين.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال داهمت "مركز لاجئ" في مخيم عايدة، وأنزلت علم فلسطين، وهي المرة الثانية في غضون أسبوع.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهاد ما لا يقل عن 18 مواطنا مساء اليوم الجمعة، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 18 مواطنا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

كما دمرت غارة نفذها طيران الاحتلال محطة لتحلية المياه بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.