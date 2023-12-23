العالم اليوم - محادثة هاتفية بين السيسي ورئيس إيران.. وهذا ما دار بها

انتم الان تتابعون خبر محادثة هاتفية بين السيسي ورئيس إيران.. وهذا ما دار بها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - أعلنت الرئاسة المصرية، السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت الرئاسة إن رئيسي توجه بالتهنئة للسيسي على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وإعادة انتخابه رئيسا لمصر"، وقالت إن الرئيس المصري ثمن "هذه اللفتة المقدرة".

وأضافت في بيان على "فيسبوك": "تطرق الاتصال أيضا إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلا عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين".

وأعلن الإثنين عن نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، الذي أجري في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر.

وأعيد انتخاب السيسي لولاية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات.