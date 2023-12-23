العالم اليوم - تركيا تخطط للاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال 30 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تخطط للإاكتفاء ذاتيا في مجال الطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة، معلنا تجاوز إنتاج النفط في جبل غابار (شرق) 30 ألف برميل يوميا، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.

وأوضح بيرقدار بحسب بيان من وزارة الطاقة أن من أهداف الرئيس رجب طيب أردوغان لـ "قرن تركيا"، الاستقلالية في مجال الطاقة.

وأضاف: "لذلك، لدينا هدف قطعي في الطاقة، يتمثل بجعل تركيا مستقلة بالكامل (مكتفية ذاتيا) في مجال الطاقة وإنقاذها من مشكلة الاستيراد في (قرن تركيا)، ونأمل تحقيق ذلك خلال الثلاثين عاما القادمة".

و"قرن تركيا" رؤية أعلنها الرئيس أردوغان أواخر 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية في مئويتها الثانية.

وأشار الوزير إلى إعلان الرئيس أردوغان اكتشاف حقل غاز طبيعي قبالة سواحل البحر الأسود في أغسطس 2020، وهو الأكبر بتاريخ البلاد، بحجم غاز قد يلبي ما بين 25 إلى 30 بالمئة من احتياجات تركيا.

وأعلنت تركيا أواخر 2022، اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات متر مكعب.

كما أشار الوزير التركي في السياق إلى اكتشاف احتياطي نفط بولاية شرناق (شرق) في مايو 2023.

وقال: "نحن وجدنا الخام في (جبل) غابار ونستخرج النفط من المنطقة، وقد تجاوز الإنتاج اليومي المستخرج من غابار 30 ألف برميلا".

وأعلن أردوغان، في مايو الماضي عن كشف نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميًا بولاية شرناق.

وأضاف حينها: "أود أن أزف بشرى جديدة. لقد اكتشفنا حفلا نفطيا بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميا في جودي، غابار".

وبحسب وكالة الأناضول، فإن بيانات البرنامج المتوسط لتركيا للأعوام 2024-2026 تشير إلى ارتفاع واردات تركيا من الطاقة إلى مستوى قياسي مسجلة 96.5 مليار دولار في 2022، مصحوبا بتأثير العقوبات المفروضة على روسيا جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت بارتفاع أسعار السلع بالعام المذكور.

إلا أن انخفاض أسعار الطاقة خلال العام الجاري 2023، وفق ذات البيانات في سبتمبر من العام الحالي، بسبب زيادة مخزونات الغاز في أوروبا وضعف الطلب عليها في الصين، انخفضت واردات تركيا من الطاقة بنسبة 26.2 بالمئة في الفترة من يناير إلى يوليو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتتراجع إلى 41 مليار دولار.

وبالتوازي مع ذلك، تشير التقديرات وفق البيانات إلى أن واردات تركيا من الطاقة ستنخفض بنسبة 26.4 في المئة في 2023 مقارنة بـ 2022، وتتراجع إلى 71 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تسجل تلك الواردات 77.3 مليار دولار في 2024، و76.3 مليار دولار في 2025.