القسام تعلن قتل وإصابة عدد كبير من جنود الاحتلال

غزة ـ د.ب.أ: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قتل وإصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في اشتباكات شمال قطاع غزَّة.

وقالت «القسام»، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر منصَّة «إكس» إنَّ «مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية منذ أمس الأول مع قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزَّة، استخدموا خلالها عبوات العمل الفدائي وقذائف «الياسين 105» المضادَّة للدروع وقذائف «تي بي جي» المضادَّة للأفراد والتحصينات».

وأشارت إلى «إيقاع عدد كبير من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح وما زالت الاشتباكات مستمرة».

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