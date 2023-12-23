العالم اليوم - تركيا تعفي مواطني هذه الدول الخليجية من تأشيرة السياحة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 04:25 مساءً - أعفت تركيا مواطني 6 دول جديدة من تأشيرة دخول البلاد بغرض السياحة، من بينها دول خليجية، وذلك من أجل تعزيز حركة السياح الوافدين وتنمية إيراداتها من هذا القطاع الحيوي.

وبحسب قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، فإن الدول التي يشملها الإعفاء من تأشيرات السياحة، كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

يذكر أن تركيا كانت أعفت مواطني قطر من تأشيرة السياحة في عام 2016، والكويت في 2017، ليصبح حاليا جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معفيين من تأشيرة السياحة إلى تركيا.

ووفقا للقرار الذي يحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الإعفاء من تأشيرة السياحة، يتيح لمواطني الدول الست الذين شملهم القرار، الإقامة لمدة 90 يوما في كل 180 يوما.

يشار أن تركيا احتلت المرتبة السادسة في العالم باستقبال السياح، بعد أن زارها 52.5 ملايين زائر عام 2019، بحسب منظمة السياحة العالمية.

وأمس أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، أن تركيا استقبلت خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، 52 مليونا و742 ألفا و526 زائرا.

وتوقع رئيس الاتحاد التركي لأصحاب الفنادق، أركان ياغجي، أن يحقق قطاع السياحة نموا خلال العام الحالي بنحو 15 بالمئة.

وأوضح ياغجي في تصريح لوكالة الأناضول، السبت، أن عام 2023 شهد زيادة ملحوظة في عدد السياح وعائدات السياحة.

وقال: "رغم الزلزال (الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش) والأزمة الروسية الأوكرانية والتوتر بين إسرائيل وفلسطين، ستختتم السياحة التركية عام 2023 بنسبة نمو 15 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف: "2019 كان عاما قياسيا في مجال السياحة، وبالنظر إلى البيانات فإن 2023 يفوق 2019".

وتابع ياغجي: "السياحة اكتسبت زخمًا كبيرًا، واحتلت تركيا المركز الرابع في تصنيف السياحة العالمية من حيث عدد السياح، وأصبحت دولة سياحية وعلامة تجارية رسخت مكانتها في العالم".

واختتم بالقول: "طالما لا توجد تطورات سياسية واقتصادية سلبية في منطقتنا، فإن 2024 سيكون أفضل من 2023".