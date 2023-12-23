العالم اليوم - إسرائيل تهاجم جباليا.. وحماس تعلن تدمير ناقلة جند إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تهاجم جباليا.. وحماس تعلن تدمير ناقلة جند إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 04:25 مساءً - تتواصل في قطاع غزة العمليات العسكرية الإسرائيلية العنيفة وسط أنباء عن خسائر مادية وفي الأرواح وسط عناصرها.

فقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رويترز قولها إن الجيش الإسرائيلي يهاجم من الجو والبر في جباليا حيث تدور اشتباكات عنيفة في الحي الواقع شمال قطاع غزة.

وأفاد السكان عن تصاعد دخان كثيف فوق مخيم اللاجئين وغارات جوية متواصلة، إلى جانب قصف بالدبابات.

ونقل مراسلنا عن المحرر العسكري لموقع "والا" الإسرائيلي أن مجنزرات اسرائيلية وآليات للجيش تنشط بالقرب من معبر كرم أبو سالم باتجاه معبر رفح على الخط المسمى محور فيلادلفيا.

وكانت إسرائيل تتجنب العمل على هذا المحور من أجل عدم إغضاب الجانب المصري.

من جهتها، قالت حركة حماس إن عناصرها تمكنوا من "الإجهاز على جندي إسرائيلي من مسافة صفر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة".

كما ذكرت أن عناصر كتائب القسام استهدفوا آليتين إسرائيليتين بقذيفتي "ياسين 105" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وقالت أيضا "تمكنا من استهداف جنديين بقذيفة آر بي جي RPG في مدينة خان يونس أدت إلى مقتلهم على الفور وتحولهم إلى أشلاء".

وكانت الحركة ذكرت في وقت سابق اليوم السبت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات الاسرائيلية المتوغلة في منطقة جباليا البلد.

وقالت إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية في منطقة جحر الديك، شرقي المنطقة الوسطى في قطاع غزة، مضيفة أنها تمكنت من تدمير 5 دبابات وقتل 4 جنود إسرائيليين على الأقل.

وأوضحت الحركة أن عناصرها تمكنوا من تدمير 5 دبابات إسرائيلية و"قتل وإصابة جميع أفرادها، بعد إعادة استخدام صاروخين يزنان 2 طن أطلقهما الاحتلال تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجرا، فزرعهما مجاهدونا في طريق تقدم آليات الاحتلال في منطقة جباليا البلد وفور وصول الآليات للمكان تم تفجير الصواريخ".

وأشارت إلى إن عناصر القسام، تمكنوا أيضا من "قتل 4 جنود إسرائيليين في حي القصاصيب" بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كذلك نشرت "سرايا القدس" مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية من غزة باتجاه بلدات غلاف غزة في وقت سابق اليوم.