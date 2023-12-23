نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن الطيران الحربي الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت سلسلة غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان.

وذكرت مراسلة RT أن الجيش الإسرائيلي استهدف منطقة الخردلي في قضاء النبطية بالقرب من مراكز الجيش وقوات الطوارئ الدولية في عمق الجنوب اللبناني.

وأضافت أنه شن غارة بصاروخين استهدفا أحد المنازل الخالية في بلدة ‎كفركلا في القطاع الشرقي.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم السبت، بأن إسرائيل نفذت 3 غارات على نهر الخردلي جنوب الليطاني بالقرب من مركز اليونيفيل، مشيرة إلى أن الجيش يقطع الطريق حفاظا على سلامة المواطنين.

وأمس الجمعة، عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه مزارع مستوطنة دوفيف الإسرائيلية على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال الحزب إن الهجوم جاء "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى والمنازل المدنية واستشهاد مواطنة لبنانية وجرح زوجها".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و "حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.