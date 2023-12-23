العالم اليوم - مصر تنفي تحرك الجيش الإسرائيلي باتجاه معبر رفح

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 05:23 مساءً - نفت مصادر مصرية مطلعة، ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من "كرم أبو سالم" باتجاه "محور فيلادلفيا"، على الحدود المصرية مع غزة.

ويأتي النفي المصري بعد إعلان موقع "والا" الإسرائيلي عن نشاط لمجنزرات إسرائيلية وآليات للجيش الإسرائيلي، بالقرب من معبر كرم أبو سالم باتجاه معبر رفح على الخط المسمى محور فيلادلفيا.

وكانت إسرائيل تتجنب العمل على هذا المحور منعا لاستفزاز الجانب المصري.

رد هيئة المعابر

ومن جهتها، أصدرت هيئة المعابر الفلسطينية بغزة بيانا أشار إلى أن "الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكريا في محور الحدود الفلسطينية المصرية".

وأضاف البيان: "كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم ابو سالم غير صحيحة".

وتتواصل في قطاع غزة العمليات العسكرية الإسرائيلية العنيفة وسط أنباء عن خسائر مادية وفي الأرواح وسط عناصرها.

فقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رويترز قولها إن الجيش الإسرائيلي يهاجم من الجو والبر في جباليا حيث تدور اشتباكات عنيفة في الحي الواقع شمال قطاع غزة.

وأفاد السكان عن تصاعد دخان كثيف فوق مخيم اللاجئين وغارات جوية متواصلة، إلى جانب قصف بالدبابات.