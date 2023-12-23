نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو عبيدة: فقدان الاتصال بـ5 أسرى بينهم 3 ظهروا في فيديو "لا تتركونا نشيخ" ويرجح مقتلهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، فقدان الاتصال بمجموعة مسؤولة عن خمسة من الأسرى الإسرائيليين نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي "الهمجي" على قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في بيان: "نتيجة القصف الصهيوني الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسئولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم: حايم جيرشون بيري ويورام إتاك ميتزجر وأميرام إسرائيل كوبر".

وأضاف الناطق باسم "القسام": "نرجح أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة".

وبث الإعلام العسكري لـ "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ "حماس" الاثنين الماضي، مقطع فيديو لحاييم بيري (79 عاما)، وعميرام كوبر (84 عاما) ويورام ميتسغر (80 عاما)، قالوا فيه "شاركنا في تأسيس الجيش الإسرائيلي والآن نخشى أن يقتلنا الطيران الإسرائيلي".

وطالب المسنون الإسرائيليون الثلاثة حكومة بلادهم العمل على إعادتهم بسرعة إلى منازلهم دون شروط مسبقة.

وكانت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" أعلنتا سابقا مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين لديهما جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

طالب نجل أحد المحتجزين الإسرائيليين الذين ظهروا في مقطع فيديو بثته حركة "حماس" مساء الاثنين، بإعادة أبيه إلى المنزل فورا، مؤكدا أنه فقد الكثير من الوزن ما يشكل خطرا على حياته.

ومن جانبه، وصف الجيش الإسرائيلي فيديو نشرته "كتائب القسام" لمسنين رهائن محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بأنه عمل "إرهابي" و"إجرامي".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري "هذا شريط فيديو للإرهاب الإجرامي يظهر وحشية حماس تجاه المدنيين الأبرياء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية بينما تمنع عنهم الحركة الدواء"، وفق زعمه.

وخاطب المتحدث الأسرى الذين ظهروا بالفيديو بأن الجيش سيعمل على استعادتهم بأسرع وقت.