العالم اليوم - ضربة جديدة لمانشستر يونايتد.. ونهاية تن هاغ "أقرب من أي وقت"

انتم الان تتابعون خبر ضربة جديدة لمانشستر يونايتد.. ونهاية تن هاغ "أقرب من أي وقت" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - يقترب المدرب الهولندي إريك تن هاغ من "مقصلة الإقالة" من تدريب مانشستر يونايتد، يوما بعد يوم، وقد تنهي الهزيمة مساء السبت مسيرته مع "الشياطين الحمر" حتى قبل نهاية العام.

فقد منحت أهداف جارود بوين ومحمد قدوس في الشوط الثاني الفوز لصالح وستهام يونايتد 2-0 على ضيفه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم وستهام للمركز السادس قبل استكمال مباريات المرحلة في وقت لاحق.

وسجل بوين هدفا من مدى قريب في الدقيقة 72 بعد تبادل رائع للكرة مع لوكاس باكيتا الذي أرسل تمريرة أخرى إلى قدوس بعدها بـ6 دقائق ليحسم المباراة بتسديدة متقنة.

وتقدم وستهام، الذي تعافى من هزيمة ثقيلة 5-1 أمام ليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية منتصف الأسبوع الماضي، للمركز السادس برصيد 30 نقطة، بينما تراجع يونايتد للمركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وتقترب الأنباء حول إقالة تن هاغ، الذي لم يستطع إنقاذ الفريق العريق من دوامة النتائج السلبية.