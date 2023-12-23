الولايات المتحدة تحث إسرائيل على إعادة تقييم نهج حرب غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - في خضم الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، يقول كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، توماس فريدمان، إن الوقت قد حان لإدارة بايدن لاتخاذ موقف أكثر حزمًا وتشجيع إسرائيل على إعادة تقييم استراتيجيتها في غزة.

وينتقد فريدمان النهج الأمريكي الحالي، مشيرًا إلى أن الوكزات اللطيفة غير كافية. وبدلاً من ذلك، فهو يدعو إلى توجيه رسالة مباشرة إلى إسرائيل، يؤكد فيها على أن هدف القضاء على حماس بالكامل غير واقعي وغير مستدام. إن الولايات المتحدة مدعوة لتوجيه إسرائيل في إعلان النصر في غزة وفك الارتباط، وإعادة توجيه تركيزها من الاهتمامات الانتخابية إلى المصالح الأوسع لشعبها وتحالفها مع الولايات المتحدة.

ويتضمن العرض المقترح لحماس انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من غزة، وإطلاق سراح الرهائن، ووقف دائم لإطلاق النار تحت إشراف دولي يضم مراقبين من الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي ومراقبين عرب. ويؤكد فريدمان على أهمية معالجة الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع ويسلط الضوء على الحاجة إلى هدف سياسي واضح وجدول زمني واضح.

ويتوقع فريدمان أن غالبية الإسرائيليين يعطون الأولوية لعودة الرهائن ويشير إلى أن الأضرار الجسيمة التي ألحقتها إسرائيل بغزة تتطلب خطة شاملة لإدارة الأزمات الإنسانية والتعافي بعد الحرب. ويقول فريدمان إن مغادرة غزة من شأنه أن يجبر زعيم حماس يحيى السنوار على مواجهة تحديات إعادة البناء وإدارة ما بعد ذلك.

ويقارن فريدمان بين الصراعات الماضية، مؤكدا على أن سكان غزة، الغاضبين من إسرائيل وحماس، يمكن أن يضغطوا على الأخيرة لإنهاء الحرب. ويختتم كلمته بحثّ إدارة بايدن على الدخول في نقاش قوي مع إسرائيل، وتوجيهها بعيدًا عن "النصر المثالي" بعيد المنال ونحو حل أكثر واقعية واستراتيجية يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية.