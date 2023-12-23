نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعلن تعهد الأطراف في اليمن بتنفيذ وقف جديد لإطلاق نار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أن الأطراف المتحاربة في اليمن التزمت بوقف جديد لإطلاق النار.

وقال غروندبرغ إن الأطراف المتحاربة تعهدت بالانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب.

وأضاف المبعوث الأممي في بيان صدر بعد سلسلة من الاجتماعات مع أطراف الصراع تم عقدها في السعودية وسلطنة عُمان، بأنه "يرحّب بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن... والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".