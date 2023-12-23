نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة.

وحسب الإعلام العبري سُمح بنشر أسماء خمسة قتلى إضافيين من جيش الدفاع الإسرائيلي تم إخطار عائلاتهم، وهم:

- الرقيب نير رفائيل كنعانيان 20 عاما من بيت كيشيت، مقاتل في دورية جفعاتي، قُتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرقيب برهانو كاسيا 22 عاما من بيت شيمش، مقاتل في دورية جفعات، قُتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد (احتياط) شاي ترمين 26 عامًا من ماشا بينا، مقاتل في الكتيبة 6623 تشكيل رأس الحربة (55)، قُتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرقيب أول (احتياط) ألكسندر سبيتز 41 عامًا من كرميئيل، مقاتل في الكتيبة 6623 تشكيل رأس الحربة (55)، قُتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

- النقيب أوشري موشيه بوتشاك 22 عاما من حيفا، قائد فريق في دورية الناحال، قُتل اليوم في معركة شمال قطاع غزة.