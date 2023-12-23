العالم اليوم - أرسنال وليفربول يعطلان بعضهما البعض.. ومانشستر سيتي المستفيد

انتم الان تتابعون خبر أرسنال وليفربول يعطلان بعضهما البعض.. ومانشستر سيتي المستفيد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 11:20 مساءً - عطل ليفربول وضيفه أرسنال كل منهما الآخر في سباق اقتناص اللقب من حامله مانشستر سيتي، بالتعادل 1-1 في قمة المرحلة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

ويملك فريق المدرب ميكل أرتيتا، الذي فاز بخمس من آخر 7 مباريات لكنه لم يتذوق طعم الفوز في مباراة بالدوري في ملعب "أنفيلد" منذ 2012، 40 نقطة من 18 مباراة في الصدارة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 39 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن أستون فيلا.

وتقدم أرسنال مبكرا عندما تفوق غابرييل على كودي غاكبو، ليسجل بضربة رأس إثر تمريرة رائعة من القائد مارتن أوديغارد في الدقيقة الرابعة.

وسجل محمد صلاح مهاجم ليفربول هدف التعادل بطريقة رائعة في الدقيقة 29، عندما تلقى تمريرة طويلة متقنة من ترينت ألكسندر أرنولد، ليتجاوز الجناح المصري أولكسندر زينتشينكو بسهولة قبل أن يطلق تسديدة قوية بيسراه في الشباك.

وسنحت عدة فرص للفريقين لتسجيل هدف الفوز في الشوط الثاني، لكنهما اكتفيا بنقطة واحدة لكل منهما في نتيجة جيدة لمانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يحتل المركز الخامس بفارق 6 نقاط عن المتصدر، علما أنه لعب مباراة أقل.