الشرطة النمساوية تحذر من تزايد التهديد الإرهابي خلال فترة أعياد الميلاد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شرطة العاصمة النمساوية فيينا، عن تشديد الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة خلال فترة أعياد الميلاد بسبب تزايد التهديدات الإرهابية في أوروبا.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة اليوم: "نظرا لارتفاع مستوى التهديدات الإرهابية في النمسا خلال فترة أعياد الميلاد بشكل عام، هناك خطر خاص".

وأضاف البيان: "مع الدعوات لشن هجمات خلال فترة أعياد الميلاد في جميع أنحاء أوروبا - خاصة في 24 ديسمبر تقريبا - كثفت السلطات الأمنية الإجراءات الأمنية المناسبة في الأماكن العامة في فيينا والولايات الفيدرالية".

ويوم الخميس الماضي، أسفر إطلاق نار في جامعة وسط العاصمة التشيكية براغ، عن سقوط 15 قتيلا على الأقل وإصابة 30 آخرين.

وذكرت شرطة براغ أن إطلاق النار وقع في مبنى قسم الفلسفة بجامعة تشارلز حيث كان مطلق النار طالبا، وتم إخلاء المبنى وقالت الشرطة إنها ما زالت تقوم بتفتيش منطقة الحادث، بما فيها الشرفة بحثا عن متفجرات محتملة.

وقال وزير الداخلية فيت راكوسان إن المحققين لم يجدوا أية صلة بين هذا الحادث وأية أيديولوجية أو جماعات متطرفة، وأشار الرئيس بيتر بافيل إلى أنه "صدم" لما حدث وقدم تعازيه لأقارب الضحايا.