العالم اليوم - بايدن: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 01:26 صباحاً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما السبت.

وأضاف بايدن للصحفيين في واشنطن "أجريت محادثة طويلة مع نتنياهو اليوم وهي محادثة خاصة". وتابع "لم أطلب وقف إطلاق النار"، وذلك ردا على أحد الأسئلة. من جهته، قال البيت الأبيض إن بايدن ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحملة الإسرائيلية العسكرية في قطاع غزة بما في ذلك "أهدافها ومراحلها". وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن "أكد على الضرورة القصوى لحماية السكان المدنيين بما في ذلك من يدعمون عملية الإغاثة الإنسانية، وأهمية السماح للمدنيين بالتحرك بأمان بعيدا عن مناطق القتال الدائر". وأضاف البيان "ناقش الزعيمان أهمية تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الباقين".

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