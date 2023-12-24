نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بعد اقتحام الاحتلال.. تطورات المشهد في مخيم نور شمس بطولكرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد اقتحام الاحتلال.. تطورات المشهد في مخيم نور شمس بطولكرم

بعد اقتحام الاحتلال.. تطورات المشهد في مخيم نور شمس بطولكرم.. حصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية، على بيان يتضمن آخر تطورات المشهد في مخيم نور شمس بطولكرم بعد ساعة من اقتحامه من قبل قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء أبرز تطورات المشهد في مخيم نور شمس بطولكرم بعد اقتحامه من قبل قوات كبيرة من جيش الاحتلال، حسب البيان كما يلي:

قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بجرافات عسكرية تحديدا من نوع (D3): اقتحمت طولكرم وصولا إلى مخيم نور شمس.

سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال لمحيط مخيم نور شمس.

الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية على 3 مراحل نحو مخيم نور شمس، وجميعها من المنطقة الغربية من مدينة طولكرم من حاجز "تنساني عوز" العسكري.

قوات الاحتلال نشرت القناصة في البنايات المرتفعة في محيط مخيم نور شمس.

الاحتلال حاصر عدد من المنازل في مخيم نور شمس تحديدا في حارات الدمج والمنشية وقرب شارع نابلس الرئيسي المحاذي للمخيم.

عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس يتركز في حارات المسلخ وجبل النصر وقرب المدارس وحارة المنشية.

جرافات الاحتلال تعمل على تدمير البنية التحتية وتخريب ممتلكات المواطنين من مركبات وأسوار منازل في مخيم نور شمس.

قوات الاحتلال أطبقت حصارها على مخيم نور شمس وتمنع الدخول اليه أو الخروج منه.

لا إصابات حتى اللحظة برصاص الاحتلال خلال اقتحام طولكرم ومخيم نور شمس.

بايدن يحسم الأمر بشأن التدخل الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما السبت.

وأضاف بايدن للصحفيين في واشنطن "أجريت محادثة طويلة مع نتنياهو اليوم وهي محادثة خاصة".

وتابع: "لم أطلب وقف إطلاق النار"، وذلك ردا على أحد الأسئلة.

من جهته، قال البيت الأبيض إن بايدن ناقش مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحملة الإسرائيلية العسكرية في قطاع غزة بما في ذلك "أهدافها ومراحلها".

وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن "أكد الضرورة القصوى لحماية السكان المدنيين بما في ذلك من يدعمون عملية الإغاثة الإنسانية، وأهمية السماح للمدنيين بالتحرك بأمان بعيدا عن مناطق القتال الدائر".

وأضاف البيان: "ناقش الزعيمان أهمية تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الباقين".