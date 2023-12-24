نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 200 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ارتقاء أكثر من 200 شهيد فلسطيني جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر وعملياته البرية العدوانية بحق المدنيين في غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

جاء إعلان وزارة الصحة في غزة غداة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى زيادة المساعدات الإنسانية لكنه لا ينص على وقف إطلاق النار.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، أعلنت الأخيرة اكتشاف جثث عشرات الفلسطينيين قالت إن عددا منهم "أُعدموا" خلال عملية برية إسرائيلية في جباليا بشمال قطاع غزة.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل خمسة من عناصره في معارك بالقطاع منذ الجمعة، لترتفع إلى 144 حصيلة قتلاه منذ بدء الاجتياح البري في 27 أكتوبر.

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق من ناحية النطاق والشدة نفذه مقاتلون من حماس بعد اقتحامهم الحدود بين غزة وجنوب إسرائيل، وأدى إلى مقتل نحو 1140 إسرائيلي وأسر 250 شخصا لا يزال 129 منهم محتجزين في القطاع وفق سلطات الدولة العبرية.

وأدى القصف الإسرائيلي الانتقامي بآلاف القنابل برا وبحرا وجوا، إلى استشهاد 20258 شخصا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 53 ألفا آخرين، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.