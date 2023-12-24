نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية: نرحب بقرار مجلس الأمن لإدخال مساعدات إنسانية فورًا إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت المملكة العربية السعودية، السبت، بقرار مجلس الامن الدولي في شأن السماح بوصول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنه ا تشيد بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2720 الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار.

وأعربت الخارجية عن أملها بأن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة.

وجددت الخارجية مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤلوياته ووضع حد فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي تجاه المدنيين العزل من قتل وتهجير قسري بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد أمس الجمعة القرار 2720 الذي قدمت مشروعه دولة الإمارات العضو العربي بالمجلس وحصل على تأييد 13 عضوا مقابل امتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.