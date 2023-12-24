العالم اليوم - بريطانيا تندد بـ"التأثير الخبيث" لإيران على المنطقة والعالم

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 04:22 صباحاً - وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إيران بأنها "ذات تأثير خبيث كليا في المنطقة والعالم"، متعهدا في مقابلة نشُرت الأحد بتعزيز إجراءات الردع ضد طهران.

ويأتي تحذير كاميرون بالتوازي مع اتهام واشنطن الجمعة لإيران بتورطها في الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر انطلاقا من اليمن، وذلك عبر توفيرها طائرات مسيّرة وصواريخ ومعلومات استخباراتية للحوثيين.

والسبت أعلن البنتاغون في بيان عقب استهداف طائرة مسيّرة انتحارية لناقلة مواد كيميائية قبالة سواحل الهند أن الطائرة "أُطلقت من إيران".

وكاميرون الذي زار الشرق الأوسط هذا الأسبوع وبحث مع نظيره المصري الحرب الإسرائيلية في غزة والوضع المضطرب في البحر الأحمر، اتهم طهران بتقديم الدعم لـ"وكلاء" عدة في المنطقة.

ووصف كاميرون في حديث لصحيفة صنداي تلغراف إيران بأنها تشكل "تأثير خبيثا كليا في المنطقة والعالم (...) ليس هناك شك في ذلك".

وقال "لديك الحوثيين وحزب الله والميليشيات المدعومة من إيران في العراق التي تقوم بمهاجمة القواعد والقوات البريطانية والأميركية. وأيضا بالطبع، حماس".

وأضاف "لذا لديك كل هؤلاء الوكلاء، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان أولا وقبل كل شيء أن تتلقى إيران رسالة بالغة الوضوع بأنه لن يتم التسامح مع هذا التصعيد".

وأكد كاميرون الذي عاد إلى السياسة بعد تنحيه عن منصب رئيس الوزراء عقب خسارته استفتاء بريكست عام 2016، أن لندن ستعزز التعاون مع حلفائها بشأن طهران.

وقال "نحن بحاجة إلى العمل مع حلفائنا لتطوير حزمة قوية من إجراءات الردع ضد إيران، ومن المهم أن نفعل ذلك".

أضاف أن "مستوى الخطر وانعدام الأمن في العالم مرتفع إلى أقصى حدوده مقارنة بالسنوات والعقود السابقة، والتهديد الإيراني جزء من تلك الصورة".

وتشارك بريطانيا بسفن حربية في عملية "حارس الازدهار" بقيادة الولايات المتحدة لحماية حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

وفي وقت سابق هذا الشهر، كشفت بريطانيا أيضا عن عقوبات جديدة تستهدف "صنّاع القرار في إيران ومن ينفذون تعليماتها"، وبينهم إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وعندما سئل إن كانت لندن على استعداد لفرض إجراءات أخرى، أجاب كاميرون بأن هذا "ليس للتداول العام".

لكنه أشار إلى أن بريطانيا تريد إرسال "تحذير واضح جدا للحوثيين وداعميهم الإيرانيين بأننا لن نتسامح مع هذه الهجمات المستمرة على خطوط الشحن".