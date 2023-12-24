نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعلن مقتل 8 من ضباطه وجنوده في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 8 من ضباطه وجنوده في المعارك الدائرة بقطاع غزة.

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق من ناحية النطاق والشدة نفذه مقاتلون من حماس بعد اقتحامهم الحدود بين غزة وجنوب إسرائيل، وأدى إلى مقتل نحو 1140 إسرائيلي وأسر 250 شخصا لا يزال 129 منهم محتجزين في القطاع وفق سلطات الدولة العبرية.

وأدى القصف الإسرائيلي الانتقامي بآلاف القنابل برا وبحرا وجوا، إلى استشهاد 20258 شخصا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 53 ألفا آخرين، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.