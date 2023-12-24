العالم اليوم - أزمة أوكرانيا.. قصف على خيرسون وتقدم روسي في جبهات القتال

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 09:24 صباحاً - قال مسؤولون أوكرانيون إن موجات من القصف الروسي وهجمات الطائرات المسيرة استهدفت منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وأضاف المسؤولون أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح.

كما قصفت القوات الروسية محطة كهرباء قريبة من جبهة القتال شرق أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة 5 عمال وانقطاع التيار الكهربائي عن بلدة كوراخوفو.

وعلى جبهات القتال الأخرى، تواصل القوات الروسية تقدمها في معظم المناطق، خصوصا تلك التي خسرتها خلال الهجوم الأوكراني المضاد.

المعارك في جبهة باخموت

ففي منطقة باخموت، تمكنت القوات الروسية من السيطرة على المطار القديم للمدينة واقتربت أكثر من مدينة إيفانيفسكي، على الطريق إلى تشاسيف يار من الناحية الجنوبية.

وفي المنطقة الشمالية الغربية لباخموت، سيطر الجيش الروسي على ثلث مدينة بوغدانيفكا وعلى الضواحي الغربية للمدينة، فيما استعادت القوات الأوكرانية بعض المناطق القريبة من تشاسيف يار، من خلال هجوم مضاد.

كذلك سيطر الجيش الروسي على مزيد من الأراضي حول مدينة كورديوميفكا في دونيتسك وعلى مراكز جديدة محاذية للقناة المائية.

أما في مقاطعة لوغانسك، فيبدو الوضع مستمر على هو ما عليه بين الجيشين الروسي والأوكراني في منطقة بيلوغوريفكا مع استمرار المناوشات بين الجانبين.

محور كوبيانسك

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن قوات مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي تمكنت من تدمير معدات ووسيلة نقل عسكرية أوكرانية على محور كوبيانسك.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن قوات من الحرس الأول التابع لمجموعة "الغرب" دمرت شاحنة نقل عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.

وأضافت أن "الطائرات المسيرة الروسية اكتشفت المعدات العسكرية التي كانت تخبئها القوات المسلحة الأوكرانية داخل منطقة الغابات في المنطقة العسكرية الشمالية".

وتابع البيان أنه تم نقل إحداثيات الأهداف إلى نقطة المراقبة عبر الاتصالات، وعلى الفور وصلت مجموعة عسكرية مضادة للدبابات إلى موقع إطلاق النار واستهدفت شاحنة النقل العسكرية الأوكرانية.