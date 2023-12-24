العالم اليوم - "حرارة استثنائية" تشعل أرجاء أستراليا في موسم صيف مقلق

انتم الان تتابعون خبر "حرارة استثنائية" تشعل أرجاء أستراليا في موسم صيف مقلق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 10:21 صباحاً - شهدت أجزاء كبيرة من أستراليا موجة حارة، الأحد، الأمر الذي دفع السلطات للتحذير من زيادة احتمالات نشوب حرائق غابات في أجزاء كثيرة من ولاية أستراليا الغربية الشاسعة في البلاد.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأحد تحذيرات بخصوص الموجة الحارة في ولاية أستراليا الغربية والإقليم الشمالي المجاور وولاية كوينزلاند في الشرق، محذرة من أن درجات الحرارة في بعض المناطق قد تصل إلى نحو 45 درجة مئوية.

في بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية، أكبر ولايات البلاد، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى إلى 35 درجة مئوية الأحد، أي أكثر من خمس درجات فوق متوسط درجات الحرارة في شهر​​ديسمبر حسبما أظهرت بيانات الأرصاد الجوية.

وشهد شرق أستراليا حرائق هذا الشهر بسبب ظاهرة النينيو، وهي نمط مناخي تتسبب فيه درجات الحرارة الدافئة على غير العادة في المحيط الهادي في إحداث موجات حارة وأعاصير وجفاف وحرائق غابات.

وقالت وكالة خدمات الطوارئ بولاية أستراليا الغربية على موقعها الإلكتروني إن هناك أكثر من 20 حريق غابات مشتعل الأحد، بما في ذلك حريق خارج عن السيطرة قرب بيمبرتون، وهي بلدة يقطنها زهاء 5 آلاف نسمة على بعد نحو 320 كيلومترا جنوبي بيرث.

وذكر متحدث باسم إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ في بيان أن الإدارة تتوقع طقسا مؤاتيا لنشوب حرائق أكثر صعوبة اعتبارا من عصر الأحد، إذ ضربت موجة حارة وجافة مصحوبة برياح جزءا كبيرا من الولاية بما فيها العاصمة بيرث.

كما حذرت الإدارة من زيادة احتمالات نشوب حرائق في العديد من مناطق غرب أستراليا، وقالت إن أكثر من ألف من رجال الإطفاء شاركوا في مكافحة الحرائق على مستوى الولاية خلال الأيام الخمسة الماضية.

وشهد جزء كبير من الساحل الشرقي لأستراليا أمطارا غزيرة، وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من فيضانات ومن عاصفة رعدية شديدة في وقت متأخر اليوم الأحد في أجزاء من نيو ساوث ويلز، أكبرولايات البلاد من حيث عدد السكان، وعاصمتها سيدني.