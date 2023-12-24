‏مراكز الاقتراع بتونس تفتح أبوابها أمام الناخبين في الانتخابات المحلية

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أحمد جودة - القاهرة - ‏فتحت مراكز الاقتراع بتونس، اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين في الانتخابات المحلية، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.