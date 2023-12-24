نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجالية المصرية في لندن تحتفل بأعياد الميلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت كنيسة الماء الحى المصرية بلندن احتفالها السنوى بأعياد الميلاد المجيد ويشرف على هذا الحفل السنوي القس سامح مترى راعى الكنيسة وحرمه القس ميرڤت.

ويتميز هذا الاحتفال السنوى بترانيمه الجميلة المصاحبة لموسيقى العازفين والمنشدين من شعب الكنيسة.

وقد تشرف الاحتفال بحضور معالى القنصل العام محمد أبوالخير ونيافةالأنبا أنجيلوس أسقف إيبارشية لندن للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى المملكة المتحدة والمستشار خالد أنس والمستشار محمد رأفت والاستاذ جلال درديرى نائب رئيس بيت العائلة المصرية بلندن وحرمه الاستاذة دردير والأستاذة ماجدة صقر نائب مدير بيت العائلة المصرية بلندن والأستاذ عبدالله هلال رئيس الرابطة النوبية المصرية بالمملكة المتحدة والأستاذ أحمد عبدالعظيم ممثلين ترابط وتلاحم أبناء الجالية المصرية.

وقد ألقى القس سامح مترى راعى الكنيسة كلمة نقل فيها تهنئة معالى وزيرة الهجرة سها الجندي ثم ألقى نيافة الأنبا أنجيلوس كلمة هنأ فيها جميع المصريين باعياد الميلاد ودعا الله أن ينعم علينا بنعمة السلام، ثم ألقى معالى القنصل العام كلمة نقل فيها تهنئة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى شعب الكنيسة بمناسبة أعياد الميلاد المجيد