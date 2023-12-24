العالم اليوم - كيف تستعد للعام الجديد بخطة مالية مُحكمة؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - في ضوء التوقعات الاقتصادية للعام الجديد 2024، ومع تباطؤ معدلات التضخم واتجاه البنوك المركزية إلى سياسات نقدية أقل تشديداً، تُنهي دورة رفع أسعار الفائدة التي بدأت منذ العام 2022، تتزايد أهمية أن تلجأ الأسر والأفراد إلى الاستعداد ماليًا بوضع خطة محكمة تناسب ظروفهم وأهدافهم بما يمكنهم من مواجهة التغيرات والتحديات الاقتصادية.

إذ من الأهمية بمكان وجود خطط مالية محكمة لتحقيق الاستقرار والرفاهية المالية، حيث تساعد الخطة المالية الأسر على تحديد مصادر دخلها ومصروفاتها، ووضع ميزانية مناسبة، وتخصيص جزء من الدخل للادخار والاستثمار، وكذا تقليل الديون إن وجدت وتقليص الالتزامات المالية، وتأمين الحماية المالية للمستقبل، وتحسين أدائها المالي، وتحقيق أهدافها الشخصية والمهنية.

أهم النصائح المالية

ومن بين أهم النصائح المالية التي قد تساعدك في الاستعداد المالي للعام الجديد، مع مراعاة التوقعات الاقتصادية:

مراجعة الميزانية الحالية: قم بمراجعة مصاريفك وإيراداتك للعام الحالي، وحدد المجالات التي يمكنك فيها تحسين إدارة المال، وابتعد عن الإنفاق الزائد.

تحديد الأهداف المالية: حدد أهدافاً مالية واقعية للعام الجديد، مثل تحسين الادخار أو تسديد الديون.

إعداد خطة مالية: قم بإعداد خطة مالية شاملة تشمل جميع نواحي حياتك المالية، بما في ذلك الإنفاق اليومي والاستثمار والتوفير.

توفير الطوارئ: قم بإنشاء صندوق طوارئ لتغطية أي نفقات طارئة قد تنشأ في العام الجديد.

استعراض وتحسين استثماراتك: قم بمراجعة محفظتك الاستثمارية وتحقق مما إذا كان هناك حاجة لإعادة توزيع الاستثمارات بناءً على التوقعات الاقتصادية.

تسديد الديون: إذا كنت تملك ديونًا، فحاول تحديد خطة لسدادها بشكل أسرع، واحرص على تجنب التسجيل في ديون جديدة بدون ضرورة.

تحسين مهاراتك المالية: استثمر في تحسين مهاراتك المالية من خلال قراءة كتب مالية، حضور دورات تدريبية، أو الاستشارة مع مستشار مالي.

التأمين: قم بمراجعة وتحديث برامج التأمين الخاصة بك، سواء كان ذلك التأمين الصحي أو تأمين السيارات، للتأكد من أنك محمي بشكل جيد.

تحديد الأولويات: حدد الأولويات في حياتك المالية والشخصية، وضع خطة لتحقيق هذه الأولويات.

متابعة وتقييم: قم بمتابعة أداء خطتك المالية بانتظام وتقييمها لضمان أنك على الطريق الصحيح.

عنق الزجاجة

في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، إن المواطن في عديد من البلدان الآن أصبح في عنق الزجاجة، ما يجعله بحاجة إلى تخطيط وإدارة واسعة النظر لدخله ومحفظته المالية خلال العام الجديد الذي يأمل أن تكون بدايته مبشرة للجميع.

ويضيف بأن كل فرد يسعى إلى أن يحقق متوسط الدخل متطلباته وأن يشعر بأن هناك ثباتاً للأسعار لفترات طويلة، ولا سيما أن استقرار الأسعار وخفض معدل التضخم يمكن الفرد أن يضع خطة مالية تناسب مدخلاته ومتطلباته ومعدل ادخاره، الأمر الذي يحقق كذلك رواجا في الأسواق، معتبرا أن الرقابة على الأسعار عليها التعويل الأكبر في 2024 لتحسين مستوى الأفراد.

تشر تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي، إلى أن العام الجاري 2023 سيشهد نمواً عند 3 بالمئة للعام الجاري، وينتظر نموا بنسبة 2,9 بالمئة في 2024 رغم مؤشرات الضعف المسجلة في عدة اقتصادات

ويأتي ذلك في وقت تقوم فيه عديد من البلدان بتنفيذ إصلاحات وسياسات اقتصادية تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز القطاعات الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، إضافة إلى ذلك، تسعى البلدان إلى تنويع اقتصاداتها وتكاملها إقليمياً ودولياً، مما يفتح فرصاً جديدة للتعاون والتبادل والتنمية.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل بعض التحديات والمخاطر الاقتصادية التي قد تواجهنا في العام الجديد، مثل تقلبات أسعار الصرف والسلع والفائدة، وارتفاع معدلات التضخم والفقر والبطالة والديون، وتفاقم الأزمات البيئية.

المتغيرات الاقتصادية

وينبّه الخبير الاقتصادي، بأن الوضع المالي يتأثر بشكل كبير بالظروف والتغيرات الاقتصادية في البلدان التي نعيش فيها أو نتعامل معها؛ لذلك، يتعين أن نكون على دراية بالتوقعات والمؤشرات الاقتصادية للعام الجديد، وكيف يمكننا استغلالها لصالحنا أو التكيف معها بشكل عام، بحيث نحدد أهدافنا المالية للعام الجديد، وتكون واضحة ومحددة وقابلة للقياس والتحقق والتنفيذ.

ويدعو خضر إلى أن يتجه الفرد إلى تحديد أولوياته وترشيد استهلاكه لمواكبة تحديات السوق، وذلك في إطار تحديد الأهداف المالية للعام الجديد، من خلال تقييم الوضع المالي الحالي، عبر حساب صافي ثروته وهو الفرق بين ممتلكاته التي تشمل كل ما يملكه من أموال وأصول، مثل السيارة والمنزل والحسابات المصرفية والاستثمارات، والتزاماته التي تتضمن كل ما عليه من ديون وفواتير وقروض ومصروفات متنوعة.

وحول الخيارات المتاحة للادخار والاستثمار في 2024، يعتقد خضر، بأن هناك بعض الخيارات المتاحة مثل الشهادات الادخارية وشراء الذهب والعقارات، وبالنسبة لأصحاب الدخول الضعيفة يمكنهم الادخار في السلع المعمرة التي يعتبرها الخبير الاقتصادي أمراً مناسباً جدًا في ظل ارتفاع الأسعار وخاصة في الدول التي تواجه موجات تضخم متعاقبة.

التوفير المالي

ويتعين أن تتضمن الخطط الاقتصادية والمالية للعام المالي الجديد إجراءات من أجل "التوفير المالي"، في ضوء الأوضاع والظروف الاقتصادية التي عانت منها عديداً من الأسر في 2023، ويُنصح في هذا السياق بعدد من الإجراءات، على النحو التالي: