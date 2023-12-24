الاحتلال يعتقل 9 قلسطينيين في الضفة

الاحتلال يعتقل 9 قلسطينيين في الضفةاعتقلت قوات العدو الصهيوني اليوم الأحد تسعة مواطنين فلسطينيين بينهم امرأة من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات العدو داهمت بلدة بيت أمر في محافظة الخليل واقتحمت منزل أحد المواطنين واعتقلت زوجته وعمرها (50 عاما)، وهي مُدرسة متقاعدة، واستولت على جهازي حاسوب، وأجهزة جوال خلوية خلال تفتيش المنزل.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات العدو الصهيوني، ثلاثة مواطنين من بلدة بت عوا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وداهمت قوات العدو بلدتي الشيوخ وسعير شمال شرق الخليل، وفتشت منزل أحد المواطنين ، وعبثت بمحتوياته.

واعتقلت مواطنا من بلدة برطعة جنوب جنين، كما اقتحمت قريتي الجلمة وعرانة شمال شرق المدينة .

كما اقتحمت قوات العدو أحياء عدة من مدينة نابس، وداهمت عددا من المنازل في شارع عصيرة، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي داخل أحدها، ولم يبلغ عن إصابات وخلال مداهمتها للمنازل اعتقلت شابين.

واعتقلت قوات العدو ،مواطنا من مدينة بيت لحم عمره (61 عاما)، بعد دهم منزله في منطقة شارع الصف وسط المدينة وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات العدو الصهيوني، اسيرا محررا عمره (41 عاما) من ضاحية ذنابة شرق طولكرم ، عقب مداهمة منزله في حي الرشيد في الضاحية.