العالم اليوم - مقتل وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي على منطقة مدرسة بغزة

انتم الان تتابعون خبر مقتل وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي على منطقة مدرسة بغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل العشرات جراء قصف إسرائيلي على منطقة مدرسة الرافعي وجمعية نماء في جباليا البلد في قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية تابعة لحماس إن 166 فلسطينيا قتلوا وأصيب 384 آخرين بجروح في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال سكان ووسائل إعلام فلسطينية إن إسرائيل قصفت مناطق في جباليا في شمال قطاع غزة خلال الليل ودارت اشتباكات ومعارك حتى صباح اليوم الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن 20,424 شخصا قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت الوزارة في بيان عن "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 20424 شهيدا و54036 اصابة"، وتضم الحصيلة 166 شخصا قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لفرانس برس.

ويُعتقد بأن آلاف الجثث الأخرى لا تزال تحت الأنقاض، بينما أدى الصراع إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا.

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي إضافي في معارك بقطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه منذ مساء السبت إلى 14، في واحدة من أفدح الخسائر اليومية التي يتكبدها منذ بدأ هجومه البري على القطاع.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين إلى 153، منذ بداية الحرب البرية في السابع والعشرين من أكتوبر.

وبحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي، 486 قتيلا.