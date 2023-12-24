العالم اليوم - وسط توتر.. البحرية الإيرانية تتسلم صواريخ كروز مداها ألف كلم

انتم الان تتابعون خبر وسط توتر.. البحرية الإيرانية تتسلم صواريخ كروز مداها ألف كلم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 04:22 مساءً - أفادت وسائل إعلام رسمية، يوم الأحد، بتسلم البحرية الإيرانية صواريخ كروز يصل مداها إلى ألف كيلومتر، إضافة إلى طائرات هليكوبتر للاستطلاع.

جاء ذلك في وقت تتهم فيه الولايات المتحدة إيران بشن هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة كيماويات في المحيط الهندي.

ويوم السبت، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن طائرة مسيرة مرسلة من إيران ضربت ناقلة كيماويات ترفع علم ليبيريا في المحيط الهندي، وهو حادث يسلط الضوء على تصاعد التوتر الإقليمي ويمثل خطرا جديداعلى ممرات الشحن البحري في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر الأول على إسرائيل والهجوم الإسرائيلي اللاحق على قطاع غزة.

من جانبها، نفت إيران اتهامات الولايات المتحدة لها بالتورط في التخطيط لهجمات تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع طهران على سفن تجارية في البحر الأحمر.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد البحرية الإيرانية شهرام إيراني قوله "مدى صاروخ كروز (طلائیة) يبلغ أكثر من ألف كيلومتر، وهو صاروخ ذكي يمكنه تغيير الأهداف في أثناء المهمة".

وقال إيراني إن طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة و صواريخ كروز البحرية من بين الأسلحة الجديدة التي أضيفت إلى ترسانة البحرية، مضيفا أن "كل هذه المعدات صممتها وأنتجتها الصناعات العسكرية الإيرانية".