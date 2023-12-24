الجيش الصومالي ينفذ عمليات عسكرية ضد مسلحي الشباب

مقديشو ـ د.ب.أ: نفَّذ الجيش الوطني الصومالي عمليات عسكرية ضد «ميليشيات» الشباب في قرى مريري وموردييلي ورقيلي وعانولي التابعة لمنطقة سبيد بمديرية أفجوي في محافظة شبيلي السفلى جنوب غرب الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أنَّه «خلال هذه العملية التي قادها قائد الكتيبة الرابعة عشرة للجيش الوطني الرائد أحمد حسن سياد تم طرد العناصر الإرهابية من الأراضي الزراعية، كما نجح الجيش في تدمير مواقع منسوبة للإرهابيين». ووفق الوكالة، تمكنت القوات المسلحة من تأمين القرى التي تم تحريرها من الإرهابيين. وأشارت إلى أنَّ «القوات المسلحة والشركاء الدوليين تنفذ عمليات ضد المتمردين في مناطق البلاد، مما أسفر عن مقتل قادة وعناصر ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة».

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