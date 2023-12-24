نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحوثيون" ينفون استهداف سفينة تابعة للغابون في البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، استهداف سفينة تابعة للغابون في البحر الأحمر، مؤكدا أن بارجة أمريكية أطلقت النار بشكل هستيري فانفجر أحد صواريخ البارجة قرب السفينة.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "فيما كانت طائرة مسيرة تابعة للقوات البحرية اليمنية تقوم بعمل استطلاعي في عرض البحر الأحمر، قامت بارجة أمريكية بإطلاق النار بطريقة هستيرية وبأسلحة متعددة تظهر حالة الإرباك والقلق، حيث انفجر أحد الصواريخ بالقرب من سفينة متجهة جنوب البحر الأحمر تابعة لجمهورية الغابون وهي آتية من الموانئ الروسية".

وأضاف: "نؤكد أن تهديد الملاحة البحرية الدولية ناجم عن عسكرة البحر الأحمر من قبل أمريكا وشركائها الآتين إلى المنطقة دون وجه حق إلا لتوفير خدمة الأمان لسفن كيان العدو الإسرائيلي".

وشدد عبد السلام على أن "البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أمريكا وحلفاؤها على النحو الذي هم عليه من البلطجة، وعلى الدول حوض البحر الأحمر أن تدرك حقيقة المخاطر التي تهدد أمنها القومي".