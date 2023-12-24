نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس التونسي وعقيلته يدليان بصوتيهما في الإنتخابات المحليّة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الرئيس التونسي قيس سعيد وعقيلته صباح اليوم الأحد بصوتيهما في إطار انتخابات المجالس المحلية في البلاد بمركز الاقتراع المقام بالمدرسة الابتدائية المنيهلة 1 من ولاية أريانة.

ومع صباح اليوم الأحد 24 ديسمبر، فتحت مراكز الاقتراع في البلاد والبالغ عددها 8190 أمام الناخبين أبوابها في الساعة الثامنة للتصويت واختيار ممثليهم في المجالس المحلية.

ومن المقرر أن يتم غلقها مع السادسة مساء اليوم، حيث لن يكون هناك استثناء في مواعيد فتح وغلق المراكز، وفق ما أكّده المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات محمد التليلي المنصري.

يشار إلى أن انتخاب التونسيين لممثليهم في المجالس المحلية، الممهدة لإرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم تأتي وفقا لما جاء في الفصل 56 من دستور 25 يوليو 2022 والذي نص على نظام تشريعي بغرفتين ضمن بابه الثالث الخاص بالوظيفة التشريعية.

كما أكّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أول نقطة إعلامية من المركز الإعلامي، أن عدد المترشحين للانتخابات المحلية النهائي يبلغ 6177 مترشحا وأن عدد الناخبين المدعوين اليوم للاقتراع هو 9 ملايين و80 ألف و987 ناخبا.