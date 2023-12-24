70 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة في قطاع غزة، مقتل 70 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف 4 منازل مأهولة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، بـ "ارتقاء أكثر 70 شهيدا وعشرات الإصابات في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث قصف 4 منازل مأهولة تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة وأبو رحمة".

وأضاف البيان: "نطالب كل دول العالم الحر إلى الضغط على الاحتلال المجرم من أجل إيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وضد الأطفال والنساء والمدنيين".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن ما يحدث في مخيم المغازي هو "إبادة جماعية" لمربع سكني مكتظ.

وأضاف في بيان مقتضب: "ما يحدث في مخيم المغازي هو ابادة جماعية لمربع سكني مكتظ راح ضحيتها حتى اللحظة أكثر من 60 شهيدا والعدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من اماكن مختلفة".

هذا وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر إلى 20424 قتيلا و54036 جريحا.

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي يضلل المدنيين ويرغمهم على النزوح إلى مناطق يقصفها ويقتلهم فيها.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ79، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.