العالم اليوم - الأردن ينفذ إنزالا جويا إغاثيا لمحاصرين في كنيسة بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 11:20 مساءً - أعلن الأردن، يوم الأحد، تنفيذه قواته المسلحة إنزالا جويا عشية عيد الميلاد لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس بغزة.

وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيان: "بتوجيهات ملكية، نفّذت القوات المسلحة الأردنية مساء الأحد إنزالا جويا إغاثيا لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس الواقعة بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد".

وبيّن مصدر عسكري مسؤول، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة التي تعدّ إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم.

ويقدر عدد المحاصرين بالكنيسة نحو 800 مواطن غزي من الرعايا المسيحيين الموجودين داخل القطاع، ويعانون من شح في الطعام ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية وسط أوضاع إنسانية صعبة.

وأضاف المصدر أنه تم إنزال صناديق المساعدات بواسطة مظلات على الكنيسة التي تعد ملاذا آمنا للمسيحيين ولأطفالهم مع استمرار محاصرتها من قبل قوات إسرائيلية.

واختتم البيان بالقول: "يأتي هذا الإنزال الجوي الأردني السابع كرسالة تضامنية مع إخواننا المسيحيين بالقطاع في ظل الحرب الإسرائيلية المستعرة، والتي ألقت بظلالها على أجواء أعياد الميلاد".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أكد خلال لقائه قيادات دينية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية يوم الأربعاء الماضي أن الأردن يسعى بكل الطرق لإيصال مساعدات إلى من لجأ إلى الكنيسة.