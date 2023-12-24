أوكرانيا تشكو صعوبة الحصول على الذخيرة الغربية بسبب الصراعات الأخرى في العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 ديسمبر 2023 11:27 مساءً - قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف إن أوكرانيا في تنافس مع دول أخرى للحصول على الذخيرة من الشركات المصنعة الغربية.

وأضاف وزير الدفاع في تصريح لوسائل إعلام أوكرانية أن "هناك صراعات أخرى في العالم تستهلك موارد الإنتاج الغربي. لقد بدأنا التنافس على شراء الذخيرة".

ووفقا للوزير، فإنه من أجل الحد من مخاطر نقص الإمدادات، تتواصل كييف مع الشركاء، وتدرس أين يمكن شراء الذخيرة، كما طورت استراتيجية للإنتاج العسكري في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، اعترف عميروف بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على أن تصبح مستقلة تماما عن المساعدة الغربية.

هذا وقد كشفت تقارير إعلامية غربية أن القوات الأوكرانية تعاني من نقص حاد في قذائف المدفعية على خط المواجهة، ما يثير مخاوف بشأن المدة التي ستتمكن فيها قوات كييف من الصمود في مواقعها.

وفي وقت سابق أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أن إستراتيجية تسليح وتمويل أوكرانيا المغلوطة لإرضاخ روسيا وحملها على التفاوض أثبتت فشلها، وأن موسكو هي التي ستملي شروطها في التفاوض حول أوكرانيا.