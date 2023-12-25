نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين إلى 149 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أحد أقوى الزلازل التي شهدتها الصين في السنوات الأخيرة، وبلغت قوته 6.2 درجة، أودى بحياة ما لا يقل عن 149 شخصا في منطقة نائية بشمال غرب البلاد، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين.

وكان مركز الزلزال، الذي وقع قبل أسبوع، يمتد بين إقليمي قانسو وتشينغهاي في منطقة يقطنها العديد من أبناء قومية هوي الصينية، وهي أقلية مسلمة.

وكان إقليم قانسو الأكثر تضررا من الزلزال، حيث ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن أكثر من 200 ألف منزل دُمر وأن 15 ألف منزل على وشك الانهيار.

وأدت الهزات الأرضية القوية إلى نزوح 145 ألف شخص، وأسفرت عن مقتل 117 شخصا وإصابة 781 آخرين في الإقليم حتى 22 ديسمبر.

وفي تشينغهاي غربي قانسو، لقي 32 شخصا حتفهم ولا يزال اثنان في عداد المفقودين حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

