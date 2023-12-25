نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا وأوكرانيا تتبادلان إعلان إسقاط طائرات مقاتلة للطرف الآخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولون روس وأوكرانيون إسقاط طائرات عسكرية تابعة للطرف الآخر، الأحد، في مناطق متفرقة على طول الجبهة الممتدة بطول ألف كم للحرب التي دخلت شهرها الثاني والعشرين.

وقال ميكولا أوليشوك قائد القوات الجوية إن وحدات أوكرانية مضادة للطائرات قصفت مقاتلة روسية قاذفة للقنابل من طراز سوخوي-34 قرب مدينة ماريوبول التي تحتلها روسيا والمطلة على بحر آزوف في جنوب أوكرانيا.

وكتب أوليشوك على تطبيق تيليجرام أن الطائرة لم تعد إلى قاعدتها، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق يوم الأحد إن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت أربع طائرات عسكرية أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك بعد يومين فقط من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسقاط كييف ثلاث مقاتلات روسية قاذفة للقنابل.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث طائرات مقاتلة سوخوي-27 وقاذفة تكتيكية سوخوي-24 في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا. ولم تقدم الوزارة تفاصيل أخرى.

وقال زيلينسكي يوم الجمعة إن قوات أوكرانية أسقطت ثلاث مقاتلات روسية قاذفة للقنابل سوخوي-34 على الجبهة الجنوبية.

وأكد قائد القوات الجوية الأوكرانية أيضا إسقاط الطائرات. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير التي أوردها الجانبان من ساحة المعركة حتى الآن.