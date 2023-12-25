العالم اليوم - أوكرانيا: استلمنا 1.3 مليار دولار في إطار مشروع للبنك الدولي

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا: استلمنا 1.3 مليار دولار في إطار مشروع للبنك الدولي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 12:28 مساءً - قالت وزارة المالية الأوكرانية، الاثنين، إن الدولة تلقت 1.34 مليار دولار في إطار برنامج للبنك الدولي لدعم قدرة الإدارة في أوكرانيا على تحمل النفقات العامة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن التمويل يتألف من قرض بقيمة 1.086 مليار دولار من البنك الدولي ومنحة 190 مليون دولار من النرويج ومنحة 50 مليون دولار من الولايات المتحدة ومنحة 20 مليون دولار من سويسرا.

وقالت إنه سيتم استخدام الأموال للتعويض الجزئي للنفقات غير المرتبطة بالأمن والدفاع في الميزانية الأوكرانية، بما في ذلك المعونات الاجتماعية لكبار السن والمدفوعات المقدمة لموظفي خدمة الطوارئ الحكومية.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، أن من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بأكثر من خمسة بالمئة في الأشهر الأحد عشر الأولى‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬من عام 2023 بعد انخفاض بنسبة 28.9 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت أن الحكومة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 بالمئة العام المقبل و6.8 بالمئة في عام 2025 و6.6 بالمئة في عام 2026.