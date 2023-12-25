الطيران الإسرائيلي يلقي منشورات تحذيرية غرب خانيونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 01:37 مساءً - أفادت وسائل إعلام عالمية بإلقاء الطيران الإسرائيلي منشورات تحذيرية غرب خان يونس، وجاء في التحذير الآتي: 'تحذير عاجل، إلى سكان بلوك 112 في مخيم خان يونس وبلوك 64 في جي قيزان أبو رشوان في محافظة خلت يونس، المنطقة التي تتواجدون بها تعتبر منطقة قتال خطيرة'.

وتابع التحذير: 'من أجل سلامتكم عليكم الإخلاء الفوري والتوجه إلى المآوي المعروفة في حي الشابورة، الزهور وتل السلطان، وقد أعذر من أنذر'.

وفي سياق متصل، أفادت قناة 'القاهرة الإخبارية' في نبأ عاجل لها بأن جيش الاحتلال أعلن مقتل جنديين إسرائيليين ليرتفع 489 جنديًا وضابطًا منذ بداية الحرب بينهم 162 قتلوا منذ بدء العملية البرية.

سقوط جنديين خلال معارك شمال غزة

وأشار الاحتلال الإسرائيلي إلى سقوط جنديين خلال معارك شمال غزة خلال الساعات الماضية.

وعاود الجيش الإسرائيلي اقتحام مدينة ومخيم جنين، وبحسب مصادر أمنية، قامت قوات من الجيش ترافقها جرافة عسكرية باقتحام شارعي جنين -الناصرة، جنين- حيفا، وسط إطلاق النار، وتحليق طائرة استطلاع.

واندلعت مواجهات في عدة مناطق، استخدمت خلالها قوات الجيش الإسرائيلي قنابل دخانية واقتحمت عدة منازل في حارتي الدمج والحواشين'.

واعتقلت قوات الاحتلال، 9 شبان من قرية الجلمة شمال شرق جنين.