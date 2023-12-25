العالم اليوم - بعد إسدال الستار عليها.. كواليس حل أزمة الزمالك وفتوح

انتم الان تتابعون خبر بعد إسدال الستار عليها.. كواليس حل أزمة الزمالك وفتوح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 02:39 مساءً - شهد تجديد تعاقد لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، بعد أزمته الكبيرة مع ناديه، كواليس مثيرة، من ‏بينها تدخل شخصيات بارزة مثل المنتج السينمائي جمال العدل لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.

وكان الزمالك أعلن في شهر نوفمبر الماضي عن إيقاف فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لمدة شهر، بعد خروج الثلاثي من معسكر الفريق من دون الحصول على إذن مسبق، قبل مواجهة زد في الدوري المصري.

وشغلت أزمة فتوح الشارع الرياضي المصري لأسابيع، مع تقارير أشارت إلى قرب انتقال النجم صاحب الـ25 سنة إلى الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك في مصر.

وكشف المتحدث باسم الزمالك أحمد سالم، في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، ما دار في الأيام الأخيرة بشأن الأزمة، قائلا:

‏توقفت خطوات التجديد مع اللاعب أثناء فترة إيقافه، وعقب انتهاء مدة العقوبة الموقعة عليه من مجلس الإدارة حدثت انفراجة بتدخل عدد من الأسماء الكبيرة المحبة للزمالك.

أظهر فتوح منذ اللحظة الأولى أسفه على أفعاله في الفترة الماضية واستجاب مجلس الإدارة لمحاولات الصلح، خاصة أن اللاعب من أبناء الزمالك منذ طفولته.

قبل البدء في إجراءات التفاوض على التجديد، حرص اللاعب على كتابة بيان اعتذار رسمي للنادي والجماهير، وتسجيل فيديو يعبر خلاله عن ندمه لعدم التركيز مع الفريق في الشهور الفائتة، ورغبته في الاستمرار داخل الزمالك.

أبدى فتوح مرونة شديدة أثناء جلسات التفاوض على التفاصيل المالية الخاصة بتجديد التعاقد، وتجاوب سريعا مع العرض المقدم من النادي.

‏وقع فتوح مع رئيس نادي الزمالك حسين لبيب على عقد التجديد لمدة 3 أعوام تنتهي في ‏‏2027، وتعهد ببذل قصارى جهده في الفترة المقبلة مع زملائه لإسعاد المشجعين.

بعد النجاح في إتمام ملف التجديد لأحد نجوم الفريق، رساتنا إلى جماهير الزمالك هي ضرورة الثقة في المجلس الحالي وقدرته على تحقيق كافة احتياجات الفريق، وعبور جميع الأزمات التي تقف أمام النادي.

أؤكد على أهمية الجهود التي جرت لإنهاء أزمة فتوح، من المنتج السينمائي جمال العدل ورئيس اتحاد الكرة السابق عمرو الجنايني والإعلامي أحمد جمال ولاعب الزمالك السابق طارق السيد، منوها إلى أنها كانت فارقة في ملف التجديد.

"بشروط الزمالك"

وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس إدارة الزمالك عمرو أدهم، أن تجديد التعاقد مع فتوح "تم بشروط القلعة البيضاء"، موضحا لموقع "دوت الخليج" أن موقف النادي كان هو الأقوى في إدارة هذا الملف".

ونوه أدهم إلى أن "مصير اللاعب بات في يد النادي بعد الحصول على توقيعه، سواء من الناحية الفنية أو الاستثمارية فيما بعد"، مشددا على أن مجلس الإدارة الحالي ينظر دائما إلى مصلحة الزمالك في جميع قراراته.

تدخل حاسم

وقال العدل في حديث لموقع "دوت الخليج"، إنه استشعر عند الحديث مع فتوح "محبته واحترامه للنادي و‏اهتمامه بالتجديد دون وضع أي شروط، وسعيه لفتح صفحة جديدة مع الزمالك، لذلك قرر التدخل سريعا لحل الأزمة".

وتابع العدل: "تحدثت إلى رئيس النادي، وهو رجل فاضل يدرك أن فتوح صغير السن، مثل أبنائنا، يجب احتواؤهم في حالة الاعتذار والرجوع عن الخطأ، وأبدى موافقته على طلبنا بقبول أسف اللاعب".

وأشار المنتج السينمائي المعروف بانتمائه إلى الزمالك، إلى أن "الأيام الماضية شهدت العديد من الجلسات التي انتهت بنتائج طيبة للغاية، وهي رجوع العلاقة بصورة طبيعية بين اللاعب والنادي، ثم الوصول إلى صيغة جيدة للحصول على توقيع فتوح على ‏عقد جديد".

ويرى العدل أن انتهاء أزمة فتوح "خطوة مهمة لتواجد اللاعب بصورة أساسية مع منتخب مصر في بطولة الأمم ‏الإفريقية التي تبدأ خلال أيام، المقبل، لكونه أحد العناصر الرئيسية في الفريق"، وذلك بعد مطالبات البعض بعدم ضمه لقائمة الفراعنة بسبب غيابه عن الزمالك.

وتابع: "هناك أيضا أخبار سارة ستعلن لجماهير الزمالك قريبا. نحن نقف جميعا كمحبين للنادي خلف مجلس الإدارة ونعمل سويا لإنهاء أزمة إيقاف القيد والتعاقد مع مدرب أجنبي كبير، وإتمام صفقات تليق بمكانة الفريق".

وخلال مسيرته شارك فتوح بقميص الزمالك في 133 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 12، وساهم في الفوز ببطولة الدوي المصري مرتين وكأس مصر مثلهما وبطولة السوبر المصري.