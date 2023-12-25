العالم اليوم - هكذا يتنبأ الذكاء الاصطناعي بشكل هواتفنا في المستقبل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 02:39 مساءً - بدأ الخبراء في تصور شكل الهواتف الذكية في المستقبل، وكيف قد تبدو خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي يشهد به هذا القطاع تطورا متسارعا.

واستخدم موقع "موبايلز" البريطاني المتخصص في أخبار الهواتف الذكية، تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمستقبل الهواتف.

كيف ستبدو هواتفنا في المستقبل؟

ستكون مصنوعة من مواد مرنة لتجنب كسرها أو تعرضها للتلف.

سيصبح شحنها متاحا بالطاقة الشمسية، ويعتقد أن هذا الأمر سيوفر عمرا أطول للبطارية.

ستتوفر على تكنولوجيا الإصلاح الذاتي.

سيستخدم المصنعون المواد المعاد تدويرها لتقليل التأثير المناخي.

سيتم توفير الهواتف بشاشات وأسطح مبتكرة لتجنب سقوطها من أيدي مستخدميها.

تعليقا على ذلك، نقلت صحيفة "ديلي ميل" عن الخبير في الواتف أمريت تشاثا، قوله: "بالنظر إلى مستقبل صناعة الهواتف المحمولة، من المثير النظر في إمكانيات أجهزة أكثر استدامة".

وأضاف: "من قدرات الشحن التي تعتمد على الطاقة الشمسية، إلى التصاميم الخارجية الأكثر قوة وقابلية للتكيف، يمكن أن تتغير الهواتف الذكية بشكل جذري خلال السنوات القليلة المقبلة لتلبية الاحتياجات البيئية".