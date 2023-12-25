رئيس أذربيجان مهنئا السيسي: نولي أهمية خاصة لتطوير العلاقات بين القاهرة وباكو

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الرئيس إلهام علييف، رئيس دولة أذربيجان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية ثالثة.

وقال الرئيس خلال بيان، نشرته سفارة أذربيجان بالقاهرة: "عزيزي السيد الرئيس، خالص التهنئة بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية".

وأضاف الرئيس الأذري: نولي أهمية خاصة لتطوير العلاقات الودية التقليدية بين أذربيجان ومصر، متابعا: أعتقد أننا سنواصل جهودنا المشتركة لتعزيز روابطنا الحكومية الدولية وتعزيز تعاوننا المفيد للجميع.

وأردف الرئيس: "كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة، ونجاح في نشاطكم بالدولة العالية، لما فيه خير لشعب مصر الصديق".