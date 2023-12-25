العالم اليوم - حزب الله يهاجم مواقع إسرائيلية ويعلن مقتل 2 من عناصره

انتم الان تتابعون خبر حزب الله يهاجم مواقع إسرائيلية ويعلن مقتل 2 من عناصره من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - أعلن حزب الله، الإثنين، شن هجمات على مواقع إسرائيلية، في استمرار للتوترات على الحدود الجنوبية للبنان.

وقال حزب الله إن مقاتليه "قصفوا تجمعا للجيش الإسرائيلي بمنطقة بركة ريشا في القطاع الأوسط من الحدود مع جنوبي لبنان".

كما أكد استهداف قاعدة بيت هلل العسكرية الإسرائيلية، شرق كريات شمونة.

وأفاد الحزب أيضا بقصف تجمع للجنود الإسرائليين قرب ثكنة ميتات شمالي إسرائيل.

وكشفت مراسلة "دوت الخليج"، أن "حزب الله استهدف مباني في مستوطنة مسكاف عام الإسرائيلية، ردا على استهداف القرى والمنازل المدنية في جنوب لبنان".

ومن جهة أخرى، أعلن حزب الله مقتل 2 من عناصره، في هجمات شملت بلدتي ميس الجبل ومركبا، جنوبي لبنان.

وخسر حزب الله ما لا يقل عن 123 من مقاتليه، في ضربات للجيش الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية، منذ بدء تبادل الهجمات بين الطرفين في أعقاب هجمات إسرائيل على قطاع غزة.

والإثنين كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله بدأ سحب قوات النخبة لديه، المعروفة باسم "قوة الرضوان"، من المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل، وسط مخاوف من هجوم مفاجئ للجيش الإسرائيلي يؤدي إلى تنامي الصراع في المنطقة.

وتلقى الجيش الإسرائيلي معلومات استخباراتية تشير إلى أن قوات "الرضوان" انتقلت جزئيا من جنوب لبنان إلى شماله.

وحسب موقع "والا" الإسرائيلي، فإن ذلك يرجع في الغالب إلى "العدد الكبير من الضحايا الذين تكبدهم الحزب منذ 8 أكتوبر"، عندما بدأ تبادل الهجمات مع إسرائيل عبر الحدود.