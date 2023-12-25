العالم اليوم - دايهاتسو تعلق إنتاجها في اليابان موقتا لهذا السبب

انتم الان تتابعون خبر دايهاتسو تعلق إنتاجها في اليابان موقتا لهذا السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 05:28 مساءً - أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية دايهاتسو التابعة لشركة تويوتا، الإثنين، وقف الإنتاج في جميع مصانعها في اليابان حتى نهاية يناير على الأقل، بعد فضيحة اختبارات سلامة مزوّرة تم الكشف عنها الأسبوع الماضي.

وأجرت وزارة النقل اليابانية الخميس الماضي، عملية تفتيش في المقر الرئيسي لشركة دايهاتسو المتخصّصة في السيارات الصغيرة التي تحظى بشعبية كبيرة في اليابان، وذلك بعد تقرير مستقل سلّط الضوء على العديد من المخالفات في إجراءات شهادات السلامة الخاصة بها.

وسلّط تقرير الخبراء الضوء على إخفاقات عميقة الجذور في عمليات إنتاج دايهاتسو، حيث حدّد 174 مخالفة في 25 فئة اختبار يعود بعضها إلى العام 1989.

وفي المجموع، يؤثر تعليق الانتاج على 64 طرازاً من المركبات، بما في ذلك تلك المصنّعة لصالح شركات السيارات اليابانية تويوتا ومازدا وسوبارو.

وأعلنت دايهاتسو في بيان، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الاثنين، وقف الإنتاج في مصانعها الأربعة في اليابان حتى 31 يناير على الأقل.

وسيترك ذلك عواقب وخيمة على مورّدي دايهاتسو، إذ أفادت شركة الأبحاث "تيكوكو داتابانك" بأنّ أكثر من 8100 شركة في اليابان تزوّد الشركة المصنّعة بالمنتجات أو الخدمات، وتدين لها دايهاتسو بما لا يقل عن 1 في المئة من مبيعاتها.

وتجري الشركة مفاوضات مع مورديها بهدف تعويضهم، بحسب ما نقلت وكالة "كيودو" عن مصادر.

وأنتجت دايهاتسو أكثر من 1,7 مليون سيارة حول العالم في السنة المالية 2022-2023 التي انتهت في نهاية مارس الماضي، نصفها تقريباً في اليابان.