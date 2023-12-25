العالم اليوم - إيرادات قطاع التعدين السعودي خلال 2023 تقارب 400 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر إيرادات قطاع التعدين السعودي خلال 2023 تقارب 400 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 05:28 مساءً - أثناء تعليقه على أداء قطاع التعدين في السعودية، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، الإثنين، إن بلاده شهدت تحقيق إنجازات غير مسبوقة على مستوى القطاع الصناعي خلال عام 2023.

وأضاف الوزير أن قطاع التعدين في السعودية، حقق إيرادات قياسية خلال عام 2023 تجاوزت 1.5 مليار ريال.

وأشار إلى أن صندوق التنمية الصناعية استطاع إقراض 119 مشروع خلال عام 2023 بإجمالي تمويلات بلغت قيمتها 12.7 مليار ريال، كما أن قيمة الاستثمار بهذه المشاريع تتجاوز 51 مليار ريال.

وقال الخريف: "تقدمت المملكة نتيجة لهذه الإنجازات 17 مرتبة عالمية بمؤشر الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي، وبدأ تطبيق مبادرة الفسح خلال ساعتين بجميع منافذ المملكة من خلا هيئة الزكاة الضريبة والدخل والجمارك".

وتركز السعودية حسب تصريحات الوزير، على الطاقة المتجددة واستخراج المعادن اللازمة لتطوير المواد الكيميائية لصناعة البطاريات.

كما أضاف أن المملكة تستهدف إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030.