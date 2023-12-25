نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطر ترحب ببيان المبعوث الأممي لليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت وزارة الخارجية القطرية اليوم الاثنين، ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ حول التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن "أمل دولة قطر في أن يتم التوقيع على خارطة الطريق قريبا، بما يسهم في تحقيق الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وإحلال السلام المستدام الذي يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والتنمية والازدهار".

وفي وقت سابق، أعلن غروندبرغ أن الأطراف المتحاربة في اليمن التزمت بوقف جديد لإطلاق النار، وبالانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب.