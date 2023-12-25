مقتل تسعة متمردين شيوعيين خلال اشتباك مع الجيش فـي الفلبين

مانيلا ـ ا.ف.ب: أعلن الجيش الفلبيني أنَّه قتل تسعة متمردين شيوعيين خلال اشتباكات وقعت في يوم عيد الميلاد، بعد نحو شهر من إعلان استئناف محادثات السلام بين الجانبين.

ووقعت الاشتباكات في أربع قرى نائية بالقرب من مالايبالاي في جزيرة مينداناو، بحسب بيان الجيش الذي لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك في اليوم الأول من «تعليق الهجمات التكتيكية» الذي أعلنه المتمردون الماويون من جانب واحد ويمتد حتى اليوم، بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس الحزب الشيوعي الفلبيني.

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